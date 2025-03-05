В Омске ищут исполнителя для застройки многоэтажками частного сектора на Северных. Здесь планируется снести три многоквартирных и около 500 частных домов.
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В Омске ищут исполнителя для застройки многоэтажками частного сектора на Северных. Здесь планируется снести три многоквартирных и около 500 частных домов.