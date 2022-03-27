Марк-Андре Флери: «Капризов особенный игрок, это точно. За ним интересно наблюдать»

Марк-Андре Флери считает Кирилла Капризова особенным игроком. Форвард «Миннесоты» забросил две шайбы в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).
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