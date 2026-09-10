В Ленинском суде Тулы допросили тайного свидетеля по делу о незаконном обороте табака

Суд пригласил на слушание «тайного очевидца», представившегося под псевдонимом «Макрон». Свидетель попросил не разглашать свои данные и не появляться в зале суда, так как боится за свою жизнь и здоровье.
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