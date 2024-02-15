Прощай, оружие: молодого астраханца отправили в колонию за любовь к револьверам

28-летний местный житель получил не малый срок за хранение оружия и взрывчатых веществ. Ранее Трусовский суд приговорил астраханца к колонии, после того, как в его доме нашли 229 граммов бездымного пороха, 3 револьвера, барабан револьвера, а также патроны для огнестрельного оружия.