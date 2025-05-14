Штормовое воображение: «Сирокко из страны ветров» — французская сказка в духе Миядзаки

В российском цифровом прокате можно увидеть очаровательный французский мультфильм «Сирокко из страны ветров», который год назад удостоился Приза зрительских симпатий на престижном анимационном смотре в Анси.
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