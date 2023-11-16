Три украинских беспилотника перехвачены силами ПВО около побережья Крыма

Три украинских беспилотника перехвачены силами ПВО около побережья КрымаНочью 16 ноября российские силы ПВО пресекли попытки совершения киевским режимом нескольких террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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