Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Фотограф Alex Robciuc объехал множество деревень, разбросанных по Южным Карпатам в исторической области Марамуреш в Румынии, и познакомился с сельскими жителями, которые придерживаются такого же уклада жизни, что и их предки сотни лет назад.
Фотограф Alex Robciuc объехал множество деревень, разбросанных по Южным Карпатам в исторической области Марамуреш в Румынии, и познакомился с сельскими жителями, которые придерживаются такого же уклада жизни, что и их предки сотни лет назад.
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