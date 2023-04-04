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Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Фотограф Alex Robciuc объехал множество деревень, разбросанных по Южным Карпатам в исторической области Марамуреш в Румынии, и познакомился с сельскими жителями, которые придерживаются такого же уклада жизни, что и их предки сотни лет назад.

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