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СССР-Россия

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«Он просчитался» — экс-премьер Польши о Зеленском

«Он просчитался» — экс-премьер Польши о Зеленском

Польский премьер Матеуш Моравецкий. Иллюстрация: Onet.pl Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий резко высказался о главаре киевских нацистов Владимире Зеленском.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А личико то каково? Прям зеркало &quot;души&quot;. 😏
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20 час.
Александр Салтановский
Ну прямо родной брат укруинского кулЕбы, у того всегда выражение лица, как будто у него под носом тарелка с дерьмом!
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19 час.
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