Польский премьер Матеуш Моравецкий. Иллюстрация: Onet.pl Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий резко высказался о главаре киевских нацистов Владимире Зеленском.
«Он просчитался» — экс-премьер Польши о Зеленском
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
А личико то каково? Прям зеркало "души". 😏
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20 час.
Александр Салтановский
Ну прямо родной брат укруинского кулЕбы, у того всегда выражение лица, как будто у него под носом тарелка с дерьмом!
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19 час.
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