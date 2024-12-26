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Царьград

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В Новосибирске назвали школы с наибольшим количеством детей из семей мигрантов

В Новосибирске назвали школы с наибольшим количеством детей из семей мигрантов

В департаменте образования насчитали 7 школ, где учится много приезжих детей. Три из них находятся в Октябрьском районе.

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