Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге вместе с другими российскими активами был продан ФГУП «НАМИ» без возможности опциона на обратный выкуп.
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