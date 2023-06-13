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Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге вместе с другими российскими активами был продан ФГУП «НАМИ» без возможности опциона на обратный выкуп.

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