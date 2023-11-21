Google предоставил Spotify исключительные условия по комиссиям в Play Store Маркет В хо...

Google предоставил Spotify исключительные условия по комиссиям в Play Store МаркетВ ходе судебного процесса между компаниями Epic Games и Google выяснилось, что музыкальный стриминговый сервис Spotify заключил с Google уникальное соглашение, позволяющее избежать стандартных комиссионных сборов в Google Play Маркет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)