Белый день присел у речки,В травы бросил поясок,Рядом с ним берёзки-свечки,Неземной поёт рожок,Виснет радуга цветная,В нитях солнца первоцвет,Вьётся бабочка златая,Рассыпает чудный свет,Льют с небес потоки света,Наполняют даль и ширь,В нежном запахе букета,Дремлет старый монастырь.
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