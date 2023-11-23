Файтинг Killer Instinct от Microsoft получит переиздание Anniversary Edition и бесплатную версию на Xbox Series X|S и ПКВо время прямой трансляции, посвященной десятилетию с релиза игры на Xbox One, студия Iron Galaxy объявила о планах разделить игру на две версии.
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