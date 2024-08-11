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Жители Белгородской области ночью стали самостоятельно покидать дома

Жители Белгородской области ночью стали самостоятельно покидать дома

В связи с неспокойной обстановкой на территории региона – 39 обстрелов, 46 атак беспилотников – и происходящим в соседней Курской области жители Краснояружского района ночью начали самостоятельно покидать свои дома.

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