Мнение: «России стоит воспользоваться конфликтом Польши и Украины», – Константин Кеворкян

Руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян в программе «Мнение» заявил, что конфликт между Украиной и Польшей имеет как политическую, так и историческую основу, и России данный сценарий может быть выгоден.
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