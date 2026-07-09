НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

Мнение: «России стоит воспользоваться конфликтом Польши и Украины», – Константин Кеворкян

Мнение: «России стоит воспользоваться конфликтом Польши и Украины», – Константин Кеворкян

Руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян в программе «Мнение» заявил, что конфликт между Украиной и Польшей имеет как политическую, так и историческую основу, и России данный сценарий может быть выгоден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии