Академия «Меганом» приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся молодежной культурой

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») проводит конкурс партнерских программ и приглашает к сотрудничеству организации для проведения образовательных мероприятий в сфере культуры, искусства и молодежной политики.
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