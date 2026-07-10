Культуромания
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Культуромания

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Академия «Меганом» приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся молодежной культурой

Академия «Меганом» приглашает к сотрудничеству организации, занимающиеся молодежной культурой

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») проводит конкурс партнерских программ и приглашает к сотрудничеству организации для проведения образовательных мероприятий в сфере культуры, искусства и молодежной политики.

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