Зампремьера Жумангарин: Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ

Заместитель премьер-министра Казахстана, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предупредил, что Астана не будет "слепо следовать" санкциям против России, особенно если рестрикции затрагивают интересы местных компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии