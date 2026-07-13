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Мировое обозрение

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В Раду поступило заявление Свириденко об отставке с поста премьера

Отставка премьера Украины Свириденко — это не просто кадровая перестановка. За сухими строчками заявления в Верховную раду стоит жесткий сигнал: Зеленский перезагружает систему управления страной, и делает это, судя по всему, с прицелом на жесткую руку.

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