Трамп четыре раза упомянул Россию во время митинга в Нью-Йорке

Дональд Трамп в ходе митинга в Нью-Йорке четыре раза коснулся России в предвыборной речи. Кроме того, он дважды упомянул российского лидера Владимира Путина в обсуждении конфликта на Украине, передает ТАСС.
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