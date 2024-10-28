Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп четыре раза упомянул Россию во время митинга в Нью-Йорке

Трамп четыре раза упомянул Россию во время митинга в Нью-Йорке

Дональд Трамп в ходе митинга в Нью-Йорке четыре раза коснулся России в предвыборной речи. Кроме того, он дважды упомянул российского лидера Владимира Путина в обсуждении конфликта на Украине, передает ТАСС.

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