Многие женщины отказываются от гель-лака: в чем причина Алёна ЮрьеваДля многих женщин маникюр является не просто процедурой по уходу за ногтями, но и способом выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свою красоту.
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