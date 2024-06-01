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Многие женщины отказываются от гель-лака: в чем причина

Многие женщины отказываются от гель-лака: в чем причина

Многие женщины отказываются от гель-лака: в чем причина Алёна ЮрьеваДля многих женщин маникюр является не просто процедурой по уходу за ногтями, но и способом выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свою красоту.

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