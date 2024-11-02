Экс-полицейский из Калужской области получил приговор за взятку

Обнинский городской суд Калужской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, признанного виновным в получении взятки в значительном размереОбнинский городской суд Калужской области вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, признанного виновным в получении взятки в значительном размере.