В Тюмени водитель-мигрант выгнал школьника из автобуса из-за неработающего терминала

СК заинтересовался водителем, силой выгнавшим школьника из автобуса Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Тюмени с участием водителем автобуса и школьника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии