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Воронежские новости

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Обновить всю разметку на дорогах Воронежа планируют к середине лета

Обновить всю разметку на дорогах Воронежа планируют к середине лета

В Воронеже более чем на 200 объектах планируют к середине лета обновить дорожную разметку. Часть работ проводится в рамках гарантийных обязательствВ Воронеже более чем на 200 объектах планируют к середине лета обновить дорожную разметку.

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