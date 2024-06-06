Обновить всю разметку на дорогах Воронежа планируют к середине лета

В Воронеже более чем на 200 объектах планируют к середине лета обновить дорожную разметку. Часть работ проводится в рамках гарантийных обязательствВ Воронеже более чем на 200 объектах планируют к середине лета обновить дорожную разметку.
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