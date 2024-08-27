OpenAI поддерживает калифорнийский законопроект об искусственном интеллекте, требующий «водяных знаков» на синтетическом контенте

Разработчик ChatGPT компания OpenAI поддерживает законопроект Калифорнии, который обяжет технологические компании маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, который может варьироваться от безобидных мемов до глубоких подделок, направленных на распространение дезинформации о политических кандидатах.