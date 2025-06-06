"А если бы их увидели дети?" Полуголые мигранты устроили разврат в магазине Кубинки

Анатолий Рябенко Интересно! Какой мудак додумался провести в России гулянки таджиков назвав это днём дружбы народов. Такое торжество это кощунство для русского народа, который уже много лет страдает от мигрантского насилия.

нр ник рыбаков Хааааааааа и это строгий мусульманский этикет, чо чечены их на похищают