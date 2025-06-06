Зелёная книга Комментарий подписчика: Я не журналист, а обычный человек. Живу в Подмосковье, работаю, плачу налоги, воспитываю детей.
"А если бы их увидели дети?" Полуголые мигранты устроили разврат в магазине Кубинки
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Интересно! Какой мудак додумался провести в России гулянки таджиков назвав это днём дружбы народов. Такое торжество это кощунство для русского народа, который уже много лет страдает от мигрантского насилия.
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1 час.
нр
ник рыбаков
Хааааааааа и это строгий мусульманский этикет, чо чечены их на похищают
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1 час.
ВИ
Виктория Иванова
А на самом деле ничего такого не происходит? Они белые и пушистые, а на них наговаривают?😏
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1 час.
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