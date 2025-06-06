СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Алиеву приготовиться !Азербайджанский с...
  • Андрей Матвеев
    Может и любовь. Тогда где сваты? Калым- 2 тонны сена родственникам? Не все так просто. Восток дело тонкое!Азербайджанский с...
  • Леонид Руси
    А может это любовь?Азербайджанский с...

"А если бы их увидели дети?" Полуголые мигранты устроили разврат в магазине Кубинки

"А если бы их увидели дети?" Полуголые мигранты устроили разврат в магазине Кубинки

Зелёная книга Комментарий подписчика: Я не журналист, а обычный человек. Живу в Подмосковье, работаю, плачу налоги, воспитываю детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Интересно! Какой мудак додумался провести в России гулянки таджиков назвав это днём дружбы народов. Такое торжество это кощунство для русского народа, который уже много лет страдает от мигрантского насилия.
Ответить
1 час.
нр
ник рыбаков
Хааааааааа и это строгий мусульманский этикет, чо чечены их на похищают
Ответить
1 час.
ВИ
Виктория Иванова
А на самом деле ничего такого не происходит? Они белые и пушистые, а на них наговаривают?😏
Ответить
1 час.
наверх