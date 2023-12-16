Прямая линия Путина, скандальный законопроект и задержание крупного чиновника: итоги недели РИА «Новый День»

Уходящая неделя запомнится прежде всего прямой линией Владимира Путина. Кроме того, комитеты свердловского заксо одобрили законопроект о перераспределении градостроительных полномочий Сысерти, а аномальные морозы отступили.
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