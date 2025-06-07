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Гид по Сочи

2 подписчика

Сегодня мы открыли купальный сезон на пляже Ривьера 🏖️ вода освежает +20, на улице +23, на солнце ☀️ - пожарче).

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