Сегодня мы открыли купальный сезон на пляже Ривьера 🏖️ вода освежает +20, на улице +23, на солнце ☀️ - пожарче).
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Сегодня мы открыли купальный сезон на пляже Ривьера 🏖️ вода освежает +20, на улице +23, на солнце ☀️ - пожарче).