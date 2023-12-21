Об итогах городского этапа конкурса ´Энергомарафон´.

В соответствии с приказом управления по образованию Бобруйского горисполкома ´О проведении городского этапа республиканского конкурса проектов учреждений образования по экономии и бережливости ´Энергомарафон´,с целью формирования активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к окружающей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии