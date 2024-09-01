9to5Mac: Honor подшутила над любителями Samsung Galaxy Z Fold с помощью Magic V3

Компания Honor готовится к запуску самого тонкого складного телефона в мире – Magic V3. В связи с этим вендор решил подшутить над пользователями устройства Samsung из серии Galaxy Z Fold, извинившись перед ними за то, что их смартфоны перестали быть самыми технологичными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии