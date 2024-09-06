Песков: В состоянии войны, в котором мы находимся, цензура оправданна

Но когда война закончится, сказал пресс-секретарь, должна быть полная свобода информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что должна быть полная свобода информации, однако в состоянии войны ограничения оправданы.
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