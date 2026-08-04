Власти Киргизии официально опровергли слухи о присутствии иностранных военных

Официальное опровержение слухов Администрация президента Киргизии официально опровергла сообщения о якобы присутствии вооружённых иностранных формирований, охраняющих стратегические объекты и месторождения в республике.
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