Госдума предлагает правительству Мишустина комплекс мер против незаконной миграции из десяти пунктов.
Десять срочных мер против незаконной миграции предложила Дума
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас в России в ГД одни идиоты собрались? Сначала на каждом повороте "разбрасывают из вертолётов паспорта граждан РФ", а потом [по чему то] решили начать борьбу "с незаконными мигрантами"! Преступления совершают в России мигранты уже с паспортами РФ в карманах! Им всё можно, они купили себе гражданство купят и все остальное [почему у наших депутатов, не" болит голова " о тех сотрудниках МВД, что продают им эти паспорта], а нет так "диаспора - ОПГ" занесёт кому надо денюшку и все опять довольны, кроме многострадального русского народа!
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16 час.
В В
Сначала заработали на ввозе, теперь заработают в противодействии. Жизнь удалась и ни один депутат не пострадает. Красота.
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15 час.
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