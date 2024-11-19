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Десять срочных мер против незаконной миграции предложила Дума

Десять срочных мер против незаконной миграции предложила Дума

Госдума предлагает правительству Мишустина комплекс мер против незаконной миграции из десяти пунктов.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас в России в ГД одни идиоты собрались? Сначала на каждом повороте &quot;разбрасывают из вертолётов паспорта граждан РФ&quot;, а потом [по чему то] решили начать борьбу &quot;с незаконными мигрантами&quot;! Преступления совершают в России мигранты уже с паспортами РФ в карманах! Им всё можно, они купили себе гражданство купят и все остальное [почему у наших депутатов, не&quot; болит голова &quot; о тех сотрудниках МВД, что продают им эти паспорта], а нет так &quot;диаспора - ОПГ&quot; занесёт кому надо денюшку и все опять довольны, кроме многострадального русского народа!
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16 час.
В В
Сначала заработали на ввозе, теперь заработают в противодействии. Жизнь удалась и ни один депутат не пострадает. Красота.
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15 час.

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