Десять срочных мер против незаконной миграции предложила Дума

ИМ

Ильдус Мамлеев

У нас в России в ГД одни идиоты собрались? Сначала на каждом повороте "разбрасывают из вертолётов паспорта граждан РФ", а потом [по чему то] решили начать борьбу "с незаконными мигрантами"! Преступления совершают в России мигранты уже с паспортами РФ в карманах! Им всё можно, они купили себе гражданство купят и все остальное [почему у наших депутатов, не" болит голова " о тех сотрудниках МВД, что продают им эти паспорта], а нет так "диаспора - ОПГ" занесёт кому надо денюшку и все опять довольны, кроме многострадального русского народа!