Главный инженер ПАО «Россети Центр» Сергей Демидов: энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы жителей ЦФО

Работаем круглосуточно в усиленном режиме, не взирая на аномальный холод. За период с 1 по 7 января мы восстановили 811 обрывов проводов, заменили 15 опор, 38 силовых трансформаторов, сняли с воздушных линий почти 3 тыс деревьев, осмотрели более 9 тыс км линий электропередачи.