ЦИК впервые опубликовала информационные материалы о выборах на 5 языках

В рамках кампании по информированию избирателей в связи с проведением всеобщих местных выборов 5 ноября 2023 года Центральная избирательная комиссия разработала и опубликовала несколько информационных материалов на пяти языках: государственном, русском, украинском, гагаузском, болгарском.