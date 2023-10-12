ЦИК впервые опубликовала информационные материалы о выборах на 5 языках

В рамках кампании по информированию избирателей в связи с проведением всеобщих местных выборов 5 ноября 2023 года Центральная избирательная комиссия разработала и опубликовала несколько информационных материалов на пяти языках: государственном, русском, украинском, гагаузском, болгарском.
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