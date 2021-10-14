smi.today

1 646 подписчиков

«Роскосмос» сможет расходовать свой резервный фонд

«Роскосмос» сможет расходовать свой резервный фонд

Госкорпорация «Роскосмос» внесет на рассмотрение поправки в закон, меняющий способ обращения о специальными резервными фондами корпорации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх