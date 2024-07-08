Комплексная атака по объектам ВСУ: взрывы в Кропивницком - воздушная тревога по всей Украине!

Украинские тг-каналы также сообщают о ракетах, летящих в сторону Киевской и Черниговской областей. Воздушная тревога объявлена по всей Украине, ряд источников указывает на начало комплексной атаки по объектам ВСУ.
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