Идею Зеленского о перемирии назвали явкой с повинной

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского о перемирии в небе является явкой с повинной. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
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