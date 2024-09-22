Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

Сослуживцы арестованного экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою Стали известны подробности о службе задержанного по обвинению в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева в зоне специальной военной операции (СВО).
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