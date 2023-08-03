Японцы заметили экономический спад в Германии из-за отказа от газа из РФ

ЭЩ

Эдуард Щетинин

А почему бы не отключить Японию от Сахалинского газа? Я лично этот завод СПГ в Пригородном в 00-х строил, да самураи там были главные и что? Они как заказчики и спонсоры Уничтожили там лагуну с гребешком, а зелёным экологам пасть купюрами заткнули. Вот и выгнать их оттуда, и памятник японскому адмиралу убитому в войне с Россией снести. Посмотрим на их экономику.