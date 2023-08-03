Отказ от поставок дешевого российского газа привел Германию к экономическому спаду и изменил политический ландшафт в этой стране.
Японцы заметили экономический спад в Германии из-за отказа от газа из РФ
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
А почему бы не отключить Японию от Сахалинского газа? Я лично этот завод СПГ в Пригородном в 00-х строил, да самураи там были главные и что? Они как заказчики и спонсоры Уничтожили там лагуну с гребешком, а зелёным экологам пасть купюрами заткнули. Вот и выгнать их оттуда, и памятник японскому адмиралу убитому в войне с Россией снести. Посмотрим на их экономику.
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