TASR: Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву 13 самолетов МиГ-29

Исполняющий обязанности руководителя Министерства обороны Словакии Ярослав Надь и глава украинской дипмиссии в Братиславе Мирослав Кастран подписали межправительственную договоренность об отправке киевскому режиму тринадцати боевых самолетов МиГ-29.