Спецоперация во всех регионах: АФМ задержал организаторов «Asar Baspana»

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что во всех регионах Казахстана прошла операция по ликвидации финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива, передает inAktau.
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