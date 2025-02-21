Рубио раскрыл правду о появлении COVID-19

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в беседе с журналисткой Кэтрин Херридж сообщил, что поддерживает теорию о том, что COVID-19 распространился из-за утечки в лаборатории в городе Ухань (Китай) .
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