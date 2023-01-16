Курилы – не Япония, пусть кому-то верится с трудом

«Солнце» в кино Злосчастный Новый год принёс неприятные сюрпризы и в Дальневосточном регионе. Но этого следовало ожидать, поскольку конфликт России с Японией назревал давно, и почвой для него были, как все помнят, Курильские острова.
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