Военное обозрение

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Курилы – не Япония, пусть кому-то верится с трудом

Курилы – не Япония, пусть кому-то верится с трудом

«Солнце» в кино Злосчастный Новый год принёс неприятные сюрпризы и в Дальневосточном регионе. Но этого следовало ожидать, поскольку конфликт России с Японией назревал давно, и почвой для него были, как все помнят, Курильские острова.

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