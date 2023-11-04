Президент Израиля: Военная операция в секторе Газа продолжится до полного уничтожения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наземную военную операцию в секторе Газа. Судя по всему, руководство еврейского государства исключает возможность прекращения боевых действий до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.
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