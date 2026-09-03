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Новости Липецка

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В небе над Липецкой областью ночью сбили БПЛА

В небе над Липецкой областью ночью сбили БПЛА

Липецкая область оказалась среди регионов, где минувшей ночью средства ПВО уничтожили беспилотники.Липецкая область оказалась среди регионов, где минувшей ночью средства ПВО уничтожили беспилотники.

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