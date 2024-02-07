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Абу-Даби (WTA). 2-й круг. Касаткина сыграет с Крюгер, Жабер – с Радукану, Хаддад Майя встретится с Линетт, Саккари – с Кырстей

Онс Жабер встретится с Эммой Радукану. Сетка турнира здесь. Mubadala Abu Dhabi Open Абу-Даби, ОАЭ 5 – 11 февраля 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Второй круг Дарья Касаткина (Россия)  Эшлин Крюгер (США) Дата проведения 7 февраля, 12.

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