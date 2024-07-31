Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию

© POOL Решение о создании в России Морской коллегии купирует угрозы со стороны НАТО, является ответом на обнародование новой стратегии США по Арктике и сбалансирует задачи военпрома для успешного проведения СВО, сообщил изданию Украина.
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