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Биолог Баранова рассказала, будет ли постковидный синдром после «омикрона»

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том окажет ли какое-либо влияние на длительность пандемии коронавируса, а также количество случаев постковидного синдрома распространение омикрон-штамма.

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