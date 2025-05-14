Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман изучил фотографию, которая якобы доказывает, что у президента Франции Эммануэля Макрона была салфетка, а не сверток с наркотиком, и допустил, что она может быть подделкой.
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