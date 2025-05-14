Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 667 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    вот же мразь . я бы согласился, чтобы она ему член отрезала, все были бы квиты. прямь как в Русской правде. но подозр...Суд арестовал изу...
  • Александр Т
    А самое главное у виновников всей этой катавасии сплошь старорусские фамилии. И почему то такой итог не удивляет.И мы...Российские чиновн...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...В России предложи...

Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

Вассерман допустил подделку фотографии свертка Макрона

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман изучил фотографию, которая якобы доказывает, что у президента Франции Эммануэля Макрона была салфетка, а не сверток с наркотиком, и допустил, что она может быть подделкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх