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Царьград

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Больше 15 населенных пунктов пропали с карты Кузбасса

Больше 15 населенных пунктов пропали с карты Кузбасса

Из ЕГРН исключили данные о 16 населенных пунктах Кузбасса.С карты Кузбасса исчезли сразу 16 населенных пунктов – об этом сообщает региональное управление Росреестра.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Они бы для начала по городам миллионникам прошерстили бы свои данные. Огромная куча нестыковок с межеваниями даже в новостройках............
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23 час.

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